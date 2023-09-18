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        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı

        AVRUPASivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek olan MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı. Tatbikata  Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:50
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        Çanakkale´de MED EU MODEX 2023 tatbikatı başladı
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        AVRUPASivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerçekleştirilecek olan MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı başladı. Tatbikata  Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor.

        Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde yapılan MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı Çanakkale'de başladı. Tatbikat Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ve katılımcı ülkelerce gerçekleştirilecek. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

        Çanakkale'de başlayan MED EU MODEX 2023 tatbikatına Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor. Tatbikatta toplamda 2446 personel ve 202 araç yer alıyor. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu. Senaryo gereği, çeşitli patlama, kazalarda yaralanan hastalar ve afet zedeler kurulan Sahra Hastanelerine ambulanslarla  getirilerek ilk müdahaleleri yapıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan hastalar hastanelere sevk edildi. Tatbikat 22 Eylül tarihine kadar devam edecek.

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