Prof. Dr. Ayaz: Gece zıpkınla balık avı popülasyonu olumsuz etkiliyor ÇANAKKALEOnsekizMart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, yasa dışı olarak yapılan gece zıpkınla balık avının balık popülasyonu olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Ayaz, "Bu avcılık yasak ve balık popülasyonuna çok zarar veriyor. Ayrıca balıkçıların ağ kullandığı bölgeye zarar veriyor ve balıkların bölgeden kaçmasına neden oluyor" dedi.

ÇANAKKALEOnsekizMart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, yasa dışı olarak yapılan gece zıpkınla balık avının balık popülasyonu olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Ayaz, "Bu avcılık yasak ve balık popülasyonuna çok zarar veriyor. Ayrıca balıkçıların ağ kullandığı bölgeye zarar veriyor ve balıkların bölgeden kaçmasına neden oluyor" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda ilkbahar ve sonbahar aylarında balık geçişinin yoğun olduğu dönemlerde gece dalışıyla zıpkın ve ışık kullanılarak yapılan balık avcılığı arttı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, zıpkın ve ışık kullanılarak yapılan avcılığın, balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini söyledi. Denetimlerin arttırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, gece dalış avcılığının kanunen yasak olduğuna dikkati çekti. Daha çok sinarit, sargoz, levrek gibi ekonomik değeri yüksek balıkların avlandığını belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Gece su altı lambasına maruz kalan bazı türler hiç kıpırdamıyor. Siz gidip balığı istediğiniz yerinden zıpkınla vurabiliyorsunuz. Bunu da bazı restoranlara çok rahat satabiliyorsunuz. Bu işi para için yapıyorlar, spor için değil. Bu hem sportmenliğe yakışmıyor hem de kanunen yasak. Ama maalesef artan ekonomik şartlardan bu tip avcıların arttığını görüyoruz" dedi.

'DENETİMLERİN SIK OLMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Ayaz "Özellikle ilkbahar ve sonbaharda balık geçişlerinin yoğun olduğu dönemlerde de gece dalışları artıyor. Şu anda denetimlerin oldukça sık olması gerekiyor. Sahil Güvenliğe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve jandarmaya ihbar edilerek bu kişilerin barındırılmaması gerekiyor. Bu avcılık yasak ve balık popülasyonuna çok zarar veriyor. Ayrıca balıkçıların ağ kullandığı bölgeye zarar veriyor ve balıkların bölgeden kaçmasına neden oluyor. Bu kişiler kayıtlı olmayan yasa dışı avcılık yapmış oluyor" diye konuştu.