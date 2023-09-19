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        Çanakkale'de MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'nda 2'nci gün

         AVRUPASivilKoruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 2'nci gününde, senaryo gereği enkaz altında kalan 4 depremzede kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:40
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        Çanakkale'de MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'nda 2'nci gün
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         AVRUPASivilKoruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 2'nci gününde, senaryo gereği enkaz altında kalan 4 depremzede kurtarıldı.

        Tatbikat Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ve katılımcı ülkelerce gerçekleştiriliyor. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor. Tatbikata Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor. Tatbikatta toplam 2 bin 446 personel ve 202 araç yer alıyor.

        Tatbikatın 2'nci gününde merkeze bağlı Çınarlı köyünde senaryo gereği deprem sonrası eşyalarını almak için girdikleri evde 4 kişi, meydana gelen göçükte enkaz altında kaldı. İhbar üzerine enkazdakileri kurtarmak için bölgede çok sayıda AFAD VE UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sahra hastanelerine sevk edildi. Tatbikat kapsamında kentin çeşitli noktalarında meydana gelen çeşitli kaza ve patlamalarda yaralananlar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. 

        DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN

        2023-09-19 15:36:25

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