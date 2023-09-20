KÜLTÜRveTurizm Bakanlığı tarafından Çanakkale'de "2'nci Yüzyıla Omuz Omuza" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Gelibolu Maratonu'nun lansman toplantısı düzenlendi. Uluslararası Gelibolu Maratonu'na bu sene 14 farklı ülkeden sporcuların yer aldığı toplamda 2 bin 237 sporcu kayıt yaptırdı. Dört kategoriden oluşan Uluslararası Gelibolu Maratonu 24 Eylül Pazar günü saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak.

Kayıt yaptıranların arasında 67 sporcu 42 kilometre, 320 sporcu 21 kilometre, 780 sporcu ise 10 kilometrelik parkura kayıt yaptırırken, 2 bin kişi ise bin 915 metrelik halk koşusuna katılacak. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen lansman toplantısına Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve çok sayıda davetli katıldı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL PARKURUNDA İNSANLARIMIZ KOŞACAK"

Tarihi Alan'da bir etkinliğin daha heyecanını yaşadıklarını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi Alan ile ilgili bizim bir hayalimiz vardı; Türkiye'nin, hatta dünyanın buluşma noktası haline getirmek. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'ye herkes gelsin anlayışıyla burada etkinlikler yapıyoruz. Bir güzel etkinliği daha pazar günü hep beraber gerçekleştireceğiz. Tarihi Alan'da Gelibolu Maratonu'nu hep beraber yapacağız. Bu maratonda her yıl olduğu gibi harika bir tematik parkurda ve dünyanın en güzel parkurunda insanlarımız koşacak" diye konuştu.

Binlerce sporcununun Tarihi Alan'a geleceğini anlatan Başkan Kaşdemir, "Tarihi Alan bir kez daha buluşma noktası olacak. 14 farklı ülkeden sporcuların katılacağı maratonda binlerce yarışmacı olacak. İki bin civarında sporcu gelecek. Halk yürüyüşüyle beraberde 3 bin 500 kişi pazar günü Tarihi Alan'da buluşmuş olacak. Çanakkale Boğazı'nın kıyısında yeşilliğin içerisinde burada hep birlikte Çanakkale ruhunu teneffüs ederek ve bu seneki ana fikrimiz etrafında omuz omuza hep beraber o güzelliği yaşayarak, Çanakkale kahramanlığını düşünerek bir zaman geçireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lansman toplantısından görüntüler

- İsmail Kaşdemir'in konuşması

DHA-Spor - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,