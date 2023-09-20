Çanakkale'de MED EU MODEX 2023 Tatbikatı'nda 3'üncü gün (2)

GERÇEĞİARATMAYANKURTARMA OPERASYONU

MMED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı gün boyu devam etti. Akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi nefes kesen kurtarma operasyonuna imza attı. Senaryo gereği, Atikhisar Kalesi´nde gezen bir köylü, ayağının kayması sonucu yüksekten düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaralı köylünün bulunduğu yeri işaret fişeği ile belirledi. Daha sonra bölgeye gelen JAK helikopterinden halatla JAK personeli indi. Yaralı, kurtarma sepetine sabitlendikten sonra halatla çekilerek helikoptere alındı. Daha sonra yaralı kent merkezinde kurulan sahra hastanesine sevk edildi.