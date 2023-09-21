Kahramanmaraş'ta görev alan Azerbaycan sağlık ekibi, Çanakkale'deki uygulama tatbikatına katıldı ÇANAKKALE'deyapılanMED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'na katılan Azerbaycan Sağlık Ekibi Sorumlusu Dr. Ramin Burceliyev, "Kahramanmaraş depreminde de biz ülke olarak tabii ki kardeş ülkemizin yardıma gelen ilk ülke olduk. Tatbikat döneminde de arkadaşlarımız Türk kardeşlerimizin yanında. Hem onlara yardım etmek hem de bir tecrübe toplamak amacıyla burada faaliyetteler. Ben şuna eminim döndüğümüz zaman bu tatbikatlardan ve eğitimlerden aldığımız tecrübeyi en iyi şekilde arkadaşlarımızın uygulayacağına inanıyorum" dedi.

ÇANAKKALE'deyapılanMED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı'na katılan Azerbaycan Sağlık Ekibi Sorumlusu Dr. Ramin Burceliyev, "Kahramanmaraş depreminde de biz ülke olarak tabii ki kardeş ülkemizin yardıma gelen ilk ülke olduk. Tatbikat döneminde de arkadaşlarımız Türk kardeşlerimizin yanında. Hem onlara yardım etmek hem de bir tecrübe toplamak amacıyla burada faaliyetteler. Ben şuna eminim döndüğümüz zaman bu tatbikatlardan ve eğitimlerden aldığımız tecrübeyi en iyi şekilde arkadaşlarımızın uygulayacağına inanıyorum" dedi.

MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ve katılımcı ülkelerce gerçekleştiriliyor. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbiri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor. Tatbikata Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor. Tatbikatta toplam 2 bin 446 personel ve 202 araç yer alıyor. Tatbikata kentin çeşitli noktalarında meydana gelen çeşitli kaza ve patlamalarda yaralananlar sahra hastanelerinde tedavi altına alınıyor. Ayrıca tatbikatta 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açan deprem sonucu yaşanan kurtarma çalışmalarında yer alan Azerbaycan sağlık ekibi de görev alıyor.

'TATBİKAT DÖNEMİNDE DE ARKADAŞLARIMIZ TÜRK KARDEŞLERİMİZİN YANINDA'

Çanakkale'de olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Azerbaycan Sağlık Ekibi Sorumlusu Dr. Ramin Burceliyev, "Buraya Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan, Tıbbi Arazi Birimlerinin Yönetilmesi Birliği'nden, Doğal Afetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Azerbaycan Ofisinden olmak üzere toplamda 25 kişilik bir ekiple geçen hafta geldik. Burada olduğumuz süreçte 'eğitici eğitimi' aldık. Daha sonra enfeksiyon hastalıkları konusunda eğitim aldık. Bunun ardından MODEX tatbikatına geldik. Tatbikat döneminde de arkadaşlarımız Türk kardeşlerimizin yanında. Hem onlara yardım etmek hem de bir tecrübe toplamak amacıyla burada faaliyetteler. Ben şuna eminim döndüğümüz zaman bu tatbikatlardan ve eğitimlerden aldığımız tecrübeyi en iyi şekilde arkadaşlarımızın uygulayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZ AYNI KÖKTEN GELDİK'

Sağlık ekibinin daha önce bir tecrübesi olduğunu söyleyen Burceliyev, "Kahramanmaraş depreminde de biz ülke olarak tabii ki kardeş ülkemizin yardıma gelen ilk ülke olduk. Biz aynı kökten geldik. Cumhurbaşkanlarımız da 1 millet, 2 devlet olduğumuzu sürekli olarak dile getiriyor. Bu içten gelen bir şey. Bunun hiçbir siyasi tarafı yok. Her zaman, birbirimiz için ölmeye bile hazır olduğumuzu biliyoruz ve belirtiyoruz. Bu yüzden de ortak tatbikatlarda kalsın, doğal afet yaşanmasın. Doğal afet yaşandığı durumda da yine her zaman olduğu gibi birbirimize ilk koşan kardeş ülke olarak iştirak edeceğiz" diye konuştu.