Çanakkale'de 'müebbet' ile aranan 4 FETÖ'cü yakalanıp, tutuklandı ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde polis, jandarma ve MİT tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçış hazırlığı yapan, Atatürk Havalimanı´ndaki kalkışmaya katılan ve haklarında müebbet hapis cezası bulunan 4 FETÖ'cü tutuklandı. Gözaltına alınan 5 organizatörün işlemleri ise sürüyor.

ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde polis, jandarma ve MİT tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçış hazırlığı yapan, Atatürk Havalimanı´ndaki kalkışmaya katılan ve haklarında müebbet hapis cezası bulunan 4 FETÖ'cü tutuklandı. Gözaltına alınan 5 organizatörün işlemleri ise sürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de ilçeye bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında bulunan kamping işletmesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. İşletmede saklanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan Midilli Adasına kaçış hazırlığı yapan, `silahlı terör örgütüne üye olma´ ve `anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme´ suçundan aranması bulunan R.A., Ö.A., R.Ç. ve H.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 111 bin 850 TL, 2 bin 750 dolar ve 150 euro ele geçirildi. Ayrıca, Atatürk Havalimanı´ndaki kalkışmaya katılan 4 FETÖ şüphelisinin müebbet hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollardan Yunanistan Midilli Adası´na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen FETÖ/PDY üyesi R.A., Ö.A., R.Ç. ve H.T. tutuklanırken, FETÖ üyesi şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A., adliyedeki işlemleri devam ediyor.