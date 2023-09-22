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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALEBoğazı'nda 'Liberya' bayraklı akaryakıt tankeri, makine arızası yaptı. Bölgeye römorkörler sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:50
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda 'Liberya' bayraklı akaryakıt tankeri, makine arızası yaptı. Bölgeye römorkörler sevk edildi.

        İstanbul'dan Yunanistan'a gitmek üzere denize açılan 183 metre boyundaki 'Liberya' bayraklı 'Sappho' isimli akaryakıt tankeri sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri sevk edildi. Boğazdaki gemi trafiği ise güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

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