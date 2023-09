Çanakkale'de MED EU MODEX 2023 Tatbikatı sona erdi

AVRUPASivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı sona erdi. Tatbikatı değerlendiren Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, "7´den fazla ülkenin katıldığı, 50´den fazla şehrimizden arkadaşlarımızın destek verdiği toplam 2 bin 500 kişilik büyük bir tatbikat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği tarihinin en büyük medikal tatbikatı oldu" dedi.

Tatbikat Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ve katılımcı ülkelerce gerçekleştirildi. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlandı. Tatbikata Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katıldı. Tatbikatta toplam 2 bin 446 personel ve 202 araç yer aldı. Bugün ise tatbikatın kapanışı yapıldı.

'AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİNİN EN BÜYÜK MEDİKAL TATBİKATI OLDU'

Tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, "Tatbikatı özetlemek gerekirse tek kelimeyle mükemmel geçti. 5 gün gözüken tatbikatın özellikle hazırlığı 1,5 yılı aşkın bir süredir gerçekleştiriliyordu. 7´den fazla ülkenin katıldığı, 50´den fazla şehrimizden arkadaşlarımızın destek verdiği toplam 2 bin 500 kişilik büyük bir tatbikat gerçekleştirdik. Avrupa Birliği tarihinin en büyük medikal tatbikatı oldu. Büyük bir organizasyondu, 60´tan fazla operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Deniz, kara, hava ambulanslarımızı, helikopterlerimizi kullandık. Yabancı dostlarımızı, sağlıkçılarımızı ağırladık. Azeri dostlarımız da bizimle sahada aktif olarak görev yaptı." dedi.

Çanakkale olarak, Sağlık Bakanlığı olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını ifade eden Baştürk, "Bugün de kapanışını gerçekleştirdik ve bütün katılanlardan tam puan aldık. Ekibim ve ülkem adına çok gururluyum. Şu an sahada Libya´ya destek veren büyük bir sağlık ordusu var. UMKE´miz maalesef ki ülkemizde yaşanan afetlerde çok tecrübe kazandı. Ama bu tecrübeyi dünyanın her yerinde göstermek için ekibimiz her zaman hazır. Bu tatbikatlar sayesinde gücümüze güç kattık. Çok fazla ayrıntısı var. Halk sağlığından tutun, sahra hastanelerine, acil servislerinden tutun, sahadan aldığımız vakalara kadar çok büyük bir emek vardı. Yerel tüm imkanlar net bir şekilde kullanıldı. Bütün il müdürlükleri tam destek verdi. Tatbikat yüzde 100 başarıya ulaştı. Avrupa Birliği tarihinin sağlık temelli en büyük tatbikatını ilimizde gerçekleştirmek bize onur verdi. Ülke olarak bütün afetlere, acil durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu da bunun bir gerekçesiydi" diye konuştu.

'160 KİŞİYLE ŞU ANLİBYA´DA HİZMET VERİYORUZ'

Yabancı katılımcıların çok etkilendiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birim Sorumlusu Serkan Demirci de "Yaklaşık 75 kişilik bir yabancı ekibin koordine ettiği, yönettiği çok büyük çaplı bir tatbikat. Kendilerinin ifade ettiğine göre Avrupa´nın, MODEX´in yapmış olduğu bugüne kadar ki en büyük tatbikat. Biz buradaki tatbikat içerisinde bir afeti de yaşamış olduk. Tatbikat için burada bulunan başkanımız Şükrü Bey, genel müdür yardımcılarımız ve UMKE personeli arkadaşlarımızın bir kısmını buradaki envanterimizle birlikte Libya´ya çok hızlı bir şekilde yolcu ettik. 160 UMKE personeliyle yaklaşık 20´den fazla araçla, 10 ambulansla, 2 sahra hastanesi, 8 EMT-1 seviyesinde sahra hastanesiyle birlikte 160 kişiyle şu an Libya´da hizmet veriyor" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK MEDİKAL KURTARMA EKİBİYİZ'

Tatbikattan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Demirci, "Yabancılardan övgü dolu sözleri duymak bizi ayrıca mutlu etti. 15 bin 200 kişilik UMKE personelimiz var. Sağlık Bakanlığı çerçevesinde dünyanın en büyük medikal kurtarma ekibiyiz. Çok büyük bir afetten, 100 yılın afetinden yeni çıkmış bir ülke olarak bu tatbikatın iptal edilmemesi ve bu şekilde çok büyük, organize bir tatbikat icra edilmesi çok önemli. Hem yabancı misafirlerimizi hem Avrupa delegasyonunu hem de ulusal yöneticilerimizin desteğiyle bizler çok mutlu olduk. İnşallah sadece tatbikatlar yaparız. Ülkemizde ve dünyamızda hiçbir zaman afet görmeyiz." dedi.