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        Gelibolu Maratonu'nda start verildi

        ÇanakkaleSavaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da '2'nci Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Gelibolu Maratonu'nda start verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:50
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        Gelibolu Maratonu'nda start verildi
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        ÇanakkaleSavaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da '2'nci Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Gelibolu Maratonu'nda start verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda bu yıl 8'incisi düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi'nden başladı. 10K, 21K, 42K Maraton ve bin 915 metrelik halk koşusuna yaklaşık 14 farklı ülkeden 3 bin 500 kişi katıldı. Gelibolu Kaymakamı Bekir Arabacı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız'ın verdiği start ile başlayan maraton başladığı yer olan Kilitbahir Kalesi'nde sona erecek.

        GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI KAŞDEMİR: TARİHİ ALAN, YİNE TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR

        Gelibolu Maratonu'nu bir kez daha Tarihi Alan'da gerçekleştirildiğini söyleyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Harika bir atmosfer, hava var. Çok kalabalık bir katılım var. Yaklaşık 3 bin 500 ailesiyle, çocuklarıyla beraber 14 farklı ülkeden sporcumuzla beraber Tarihi Alan yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Festival de güzel geçti. Şimdi Tarihi Alan'daki bu Gelibolu Maratonu kanıksandı, çok bilinen bir etkinlik haline geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Gelibolu'nun bir kez daha dünyanın buluşma noktası haline geldiğini ifade ediyoruz. Herkesi Gelibolu Tarihi Alan'a bekliyoruz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Maratona hazırlık yapan sporculardan görüntüler

        - İsmail Kaşdemir'in açıklamaları

        - Maraton başlangıcından görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

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