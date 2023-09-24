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        Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi

        Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu´nda, 42K´da erkeklerden 3 saat 34 dakika 01 saniyelik derecesiyle Ergün Arslan 1´inci olurken, Ergün Kızılaslan 2´nci, Joao Theoto Junior 3´üncü oldu. Kadınlarda ise 3 saat 27 dakika 40 saniyelik derecesiyle Maria Kolpakova 1´incilik kürsüsüne çıkarken, 2´nci Ekaterina Troshanova, 3´üncü Süreyya Acar oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:43 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:43
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        Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi
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        Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu´nda, 42K´da erkeklerden 3 saat 34 dakika 01 saniyelik derecesiyle Ergün Arslan 1´inci olurken, Ergün Kızılaslan 2´nci, Joao Theoto Junior 3´üncü oldu. Kadınlarda ise 3 saat 27 dakika 40 saniyelik derecesiyle Maria Kolpakova 1´incilik kürsüsüne çıkarken, 2´nci Ekaterina Troshanova, 3´üncü Süreyya Acar oldu.

        21K yarı maratonda ise kadınlarda 1 saat 38 dakika 58 saniyelik derecesiyle Gülten Zobu Çelik 1´nci, Nebahat Yılmaz 2´nci, Semra Bulut 3´üncü oldu. Erkeklerde Ümit Er, 1 saat 29 dakika 26 saniyelik derecesiyle 1´inci, Batuhan Sağın 2´nci, Metin Barış İlhan 3´üncü sırada organizasyonu tamamladı. 10K kadınlarda 39 dakika 08 saniyede bitiren Özge Çolak 1´nci, Dilşah Kurt 2´nci, Leyla Sapmaz 3´üncü oldu. Erkeklerde 34 dakika 35 saniyelik dereceyle Bedri Şimşek 1´inci, Mehmet Aydıngör 2´nci, Aytaç Ege 3´üncü sırada yer aldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Çanakkale - CEMHAN ŞEN

        2023-09-24 16:42:31

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