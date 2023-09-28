Çanakkale'de tarihi alanda yıkılan kaçak yapı sayısı 91 oldu ÇANAKKALESavaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor. 25 Eylül'den bu yana 23 yapının daha yıkımı gerçekleştirildi. Böylelikle yıkımı yapılan kaçak yapı sayısı 91'e yükseldi.

ÇANAKKALESavaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor. 25 Eylül'den bu yana 23 yapının daha yıkımı gerçekleştirildi. Böylelikle yıkımı yapılan kaçak yapı sayısı 91'e yükseldi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan ve imar barışından muaf tutulan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanda, tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında SİT alanında bulunan taşınmazların yıkımı yapılıyor. Yıkımın 6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'un 8'inci maddesi gereğince Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Daha önce Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 68 kaçak yapının yıkıldığı alanda, 25 Eylül'den bu yana 23 yapı daha kaldırıldı. İdari ve yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına ise devam edildiği belirtildi.