Çanakkale'de sağanak etkili oldu ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan deredeki bir balıkçı teknesi battı, yollarda su birikintileri oluştu.

ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan deredeki bir balıkçı teknesi battı, yollarda su birikintileri oluştu.

Meteorolojinin dün Çanakkale ve ilçeleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinde Lapseki ilçesinde yağış etkili oldu. Yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Ayrıca ilçede bulunan Çınarlıdere çayında yükselen su seviyesi nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.