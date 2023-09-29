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        Çanakkale'de AK Parti'nin seçim irtibat ofisine taşlı saldırı

        ÇANAKKALE'deAK Parti'nin, Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin aynı yerde faaliyet gösteren seçim irtibat bürosu, taşlı saldırıya uğradı. Ofisin camı kırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:35
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        Çanakkale'de AK Parti'nin seçim irtibat ofisine taşlı saldırı
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        ÇANAKKALE'deAK Parti'nin, Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin aynı yerde faaliyet gösteren seçim irtibat bürosu, taşlı saldırıya uğradı. Ofisin camı kırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay, saat 07.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede aynı yerde faaliyet yürüten AK Parti'nin Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahalleri seçim irtibat ofisi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar nedeniyle camlar kırıldı. Polis, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

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