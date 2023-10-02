Çanakkale'de ormanda ölü bulunan sağlıkçı, son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE'ninYenice ilçesinde ormanda ölü bulunan sağlık personeli Aytaç Tahtalı (48), son yolculuğuna uğurlandı.

Yenice panayır yeri yakınlarındaki ormanda, dün sabah yürüyüşüne çıkanlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçılar, yerdeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, ölen kişinin evli ve 2 çocuk babası sağlık personeli Aytaç Tahtalı olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet yarası bulunmayan Tahtalı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Otopsinin ardından Tahtalı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Tahtalı'nın, bugün öğle vakti Merkez Çarşı Camisi'ndeki cenazesine Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin, Yenice Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Semiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Erkut ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine; Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin, Yenice Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Semiz, Yenice İlçe Sağlık Müdürü Sabri Erkut, Tahtalı'nın ailesi, yakınları ve bölge halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Tahtalı'nın cenazesi, Yenice İlçe Mezarlığı'nda torağa verildi.