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        Çanakkale'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 2 bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi,  2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:45
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        Çanakkale'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 2 bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi,  2 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan, Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul'dan, Edremit´e gittiği belirlenen T.K.K.'nın kullandığı 34 RB 1887 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik arama köpeği ile otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 590 adet sentetik uyuşuturcu hap, 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobili kullanan T.K.K. ve yanındaki P.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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