Çanakkale'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 2 bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 2 bin 590 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan, Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul'dan, Edremit´e gittiği belirlenen T.K.K.'nın kullandığı 34 RB 1887 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik arama köpeği ile otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 590 adet sentetik uyuşuturcu hap, 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobili kullanan T.K.K. ve yanındaki P.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.