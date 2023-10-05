Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda su alan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

        ÇANAKKALEBoğazı'nda su almaya başlayan 'KIYEM-1' isimli teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda su alan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALEBoğazı'nda su almaya başlayan 'KIYEM-1' isimli teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Çanakkale Boğazı boğazında gezintiye çıkan içinde 4 kişinin bulunduğu 24 metre uzunluğundaki KIYEM-1 isimli tekne su almaya başladı. Teknede bulunanların telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Kumkale Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        Büyük fedakarlık! Annesi denize girebilsin diye böbreğini verdi
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda su alan tekne kurtarıldı
        Lapseki'de kamu kurumları arası 100. Yıl Voleybol Turnuvası başladı
        Lapseki'de kamu kurumları arası 100. Yıl Voleybol Turnuvası başladı
        Biga'da şeker sorgumu hasadı yapıldı
        Biga'da şeker sorgumu hasadı yapıldı
        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılanlar tekneleri...
        Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılanlar tekneleri...
        Çanakkale'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
        Çanakkale'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı