TIR´ın çarptığı ayının ölümüne üzülen ormancı o anları sosyal medyadan paylaştı ÇANAKKALE´ninYenice ilçe Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, bir süredir takip ettiği boz ayının trafik kazası sonucu öldüğünü görünce duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan paylaşan Akkan, "Kazdağları'nın ve Biga Yarımada'sının gerçek sahibi olan boz ayının yaşamının yitirmesi beni derinden üzdü" dedi.

ÇANAKKALE´ninYenice ilçe Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, bir süredir takip ettiği boz ayının trafik kazası sonucu öldüğünü görünce duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan paylaşan Akkan, "Kazdağları'nın ve Biga Yarımada'sının gerçek sahibi olan boz ayının yaşamının yitirmesi beni derinden üzdü" dedi.

Kaza, dün gece saatlerinde Biga-Çan yolunda meydana geldi. Seyir halindeki TIR, yaklaşık 3 metre boyunda ve 200 kilogram ağırlığında olan `ursus arctos´ cinsi boz ayıya çarptı. TIR´da hasar meydana gelirken, boz ayı öldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, bir süredir takip ettiği boz ayının öldüğünü görünce duygusal anlar yaşadı. Ölen boz ayıya sarıldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Akkan, "Gücün, akıllılığın, güzelliğin, zekanın simgesi, Kazdağları´nın gerçek sahibi, erkek boz ayının (ursus arctos) elim bir trafik kazası sonucu ölmesine çok üzüldüm. Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren boz ayı yaklaşık 2,5- 3 metre boyunda, 150-200 kilogram ağırlığında olup, yetişkin bir erkekti. Yenice tarafında yaşayan, ilgiyle ve severek takip ettiğim, köylülerimizce de korunan, ormanların, Kazdağları´nın ve Biga Yarımadası'nın gerçek sahibi olan boz aynın yaşamını yitirmesi beni derinden üzdü" ifadelerini kullandı.