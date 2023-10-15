Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 34 DA 8827 plakalı bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.