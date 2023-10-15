Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüste 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 34 DA 8827 plakalı bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Lapseki Meslek Yüksekokulu mezunları 20 yıl sonra buluştu
        Lapseki Meslek Yüksekokulu mezunları 20 yıl sonra buluştu
        Çanakkale'de balya taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de balya taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi
        Çanakkale'de eski sınıf arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
        Çanakkale'de eski sınıf arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
        Bayramiç'teki 116 yıllık konak, ilçe halk kütüphanesi oldu
        Bayramiç'teki 116 yıllık konak, ilçe halk kütüphanesi oldu
        Çanakkale'de evin bahçesinden boş araziye sıçrayan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de evin bahçesinden boş araziye sıçrayan yangın söndürüldü
        Doç. Dr. Berber: Nano plastikler insan genetiğini olumsuz etkiliyor
        Doç. Dr. Berber: Nano plastikler insan genetiğini olumsuz etkiliyor