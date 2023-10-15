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        CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz oldu

        CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Çanakkale 38´inci İl Kongresi'nde Levent Gürbüz, il başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:02 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:05
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        CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz oldu
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        CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Çanakkale 38´inci İl Kongresi'nde Levent Gürbüz, il başkanı seçildi.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale 38´inci İl Kongresi Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası´nda gerçekleşti. Kongreye; CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve çok sayıda delege katıldı. Divan başkanlığı oluşumunun ardından çalışma hesap ve raporları okunarak ibraz edildi. Levent Gürbüz ile Özgür Şimşek'in yarıştığı kongrede yapılan konuşmalar sırasında CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve eski Merkez İlçe Başkanı İsmail Erte arasında tartışma yaşandı. Daha sonra adaylar Levent Gürbüz ile Özgür Şimşek partililere seslendi.

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde 575 delegeden 539´u oy kullanırken, 6 oy geçersiz sayıldı. Levent Gürbüz 364 oy alırken, Özgür Şimşek ise 169 oy aldı. Seçimi kazanan Levent Gürbüz ve yönetimi büyük sevinç yaşadı.

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