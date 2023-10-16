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        Su seviyesi yüzde 8,5'e düşen Bayramiç Barajı, tarımsal sulamaya kapatılıyor

        ÇANAKKALE'de,çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda doluluk yüzde 8,5 olarak ölçüldü. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Şu anda kritik seviyede olduğumuz için önümüzdeki hafta içerisinde barajımızı sulamaya kapatmak zorundayız. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle arıtma da olmadığı için kentteki içme suyunda balçık ve balık kokusu var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:40
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        Su seviyesi yüzde 8,5'e düşen Bayramiç Barajı, tarımsal sulamaya kapatılıyor
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        ÇANAKKALE'de,çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda doluluk yüzde 8,5 olarak ölçüldü. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Şu anda kritik seviyede olduğumuz için önümüzdeki hafta içerisinde barajımızı sulamaya kapatmak zorundayız. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle arıtma da olmadığı için kentteki içme suyunda balçık ve balık kokusu var" dedi.

        Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü. Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 8,5'lere kadar geriledi. Barajdaki su seviyesinin düşmesi sonucu arıtma tesisi de olmadığı için suda balık ve balçık kokusu olduğunu dile getiren Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, barajın bir hafta içerisinde tarımsal sulamaya kapatılacağını belirtti. Şen, "Bu kritik seviye demek. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız bu yıl en yüksek yüzde 86 civarında kaldı. Buna istinaden ekimin fazla olması ve Bayramiç Barajı'nın sulama alanının çok geniş olmasından dolayı suyun yetersiz kalacağını daha önceden tespit ettik. Bununla ilgili Sulama Birliği'nden talepte bulunmuştuk. Sulama Birliği'nin çalışanları ve yöneticileri bizim talebimizi yerinde buldular ve sulamaya müdahale edildi" ifadelerini kullandı.

        'ŞU ANDA BARAJIN SU SEVİYESİ ÇOK DÜŞÜK'

        Bir sonraki sezona da dikkati çeken Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Normalde hafta 2 gün olan sulama yasağını, haftada 3, kademeli bir şekilde 4 güne kadar çıkardık. Alınan bu önemlerle su seviyesine bu zamana kadar getirebildik. Hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ekim ayının 15'ini gördük. Önümüzdeki dönemlerde güz yağmurlarının yağmasıyla sulama sezonunu kapatmış olacağız. Ancak şu anda barajın su seviyesi çok düşük. Bayramiç Barajı sadece sulama barajı değil. Bayramiç merkezin içme suyunu da karşılıyor. Çok düşük su seviyesi olduğu zaman sularımız balık ve balçık kokuyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı hale geliyor. Bununla ilgili önümüzdeki sezon için de barajın doluluk oranına göre ekim planlaması yapılmalı. Bütün üreticilerimizin de bu planlamaya uyması gerekiyor. Kaçak ekimlere izin verilmemeli. Bayramiç halkının bu içme suyundan en üstün şekilde faydalanması için sulama sezonunu yüzde 15 seviyelerinde bitirmemiz lazım."

        `BU BARAJ SADECE SULAMADA DEĞİL, İÇME VE TEMİZLİKDE KULLANILIYOR´

        Hafta içi Bayramiç Barajı'nı tarımsal sulamaya kapatmak zorunda kalacaklarını söyleyen Şen, "Barajda canlı yaşamını korumak, Bayramiç merkezin içme suyunu karşılamak anlamında yapılması gereken bir adımdır. Bu baraj sadece sulamada kullanılmıyor. İçme suyunda ve temizlik içinde kullanılıyor. Şu anda kritik seviyede olduğumuz için önümüzdeki hafta içerisinde barajımızı tarımsal sulamaya kapatmak zorundayız. Arıtma tesisi olmadığı için su seviyesi düşünce çeşmelerden akan sular balık ve balçık kokuyor. En kısa sürede ilçemizi arıtma tesisiyle kavuşturmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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