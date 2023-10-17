Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Devrilen iskeleden düşen boya ustası öldü

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde üzerinde çalıştığı iskelenin devrilmesi sonucu düşen boya ustası İsmail Tanışman (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen iskeleden düşen boya ustası öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde üzerinde çalıştığı iskelenin devrilmesi sonucu düşen boya ustası İsmail Tanışman (50), hayatını kaybetti.

        Olay, dün, ilçeye bağlı Debboylar mevkisinde meydana geldi. İsmail Tanışman, 5 metre yükseklikte boya yaparken, iskelenin devrilmesi sonucu düştü. Ağır yaralanan Tanışman, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Tanışman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonundan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'...
        Çanakkale Roman Dernekleri Federasyonundan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'...
        Lapseki'de çeltik hasat şenliği yapıldı
        Lapseki'de çeltik hasat şenliği yapıldı
        Çanakkale´de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
        Çanakkale´de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
        Tarlada ölü bulunan Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Tarlada ölü bulunan Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkale'de 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi
        Çanakkale'de 15 günde 3 bin 500 araç ve sürücüsü denetlendi
        Gelibolulu genç karateciler müsabakadan madalyayla döndü
        Gelibolulu genç karateciler müsabakadan madalyayla döndü