Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ÇANAKKALE'dejandarmanındüzenlediği eş zamanlı baskınlarda 560 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap ve 12 kök Hint keneviri ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, R.A., D.C.Y., M.G.C., M.Z.C., F.M.A., A.A.B., C.D. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 560 gram esrar, 19 adet sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 2 kubar esrar öğütme aparatı, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 12 kök Hint keneviri, iklimlendirme sistemi aparatları ve çadırı, tarihi eser niteliğinde obje ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.