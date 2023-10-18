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        Kamyonette saman balyalarının arasında 27 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde jandarma ekiplerince bir kamyonetin kasasında saman balyalarının arasında 27 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:00
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        Kamyonette saman balyalarının arasında 27 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde jandarma ekiplerince bir kamyonetin kasasında saman balyalarının arasında 27 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.30 sıralarında şüphe üzerine 22 FL 696 plakalı saman yüklü kamyoneti durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada saman balyalarının arasında 7'si kadın, 9'u erkek, 10´u çocuk olmak üzere 26 Afganistan ile 1 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 34 CDK 805 ve 34 ELE 853 plakalı araçları ile göçmenlere öncülük yaptığı belirlenen organizatör şüphelileri F.M., E.Ö., D.Y., R.A., R.J., M.M. ve İ.E.K. de gözaltına alındı.

        Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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