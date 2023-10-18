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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:36
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı (2)
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        4ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin dün Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan R.A., D.C.Y., M.G.C., M.Z.C., F.M.A., A.A.B., C.D. ve A.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Reşat Aydoğan, Doğan Can Yaman, Mehmet Garip Caniş ve Fırat Mazlum Allahkulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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