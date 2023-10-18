Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı (2)
Giriş: 18.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:36
4ŞÜPHELİTUTUKLANDI
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin dün Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan R.A., D.C.Y., M.G.C., M.Z.C., F.M.A., A.A.B., C.D. ve A.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Reşat Aydoğan, Doğan Can Yaman, Mehmet Garip Caniş ve Fırat Mazlum Allahkulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.