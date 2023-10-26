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        Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü

         ÇANAKKALE'ninBayramiçilçesinde asırlık çınar ağacının kurumuş yaklaşık 500 kiloluk ana dalı etkili olan lodos nedeniyle kırıldı. Dalın devrilirken yol kenarındaki elektrik direğine takılması olası bir kazanın önüne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:07 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:10
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        Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü
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         ÇANAKKALE'ninBayramiçilçesinde asırlık çınar ağacının kurumuş yaklaşık 500 kiloluk ana dalı etkili olan lodos nedeniyle kırıldı. Dalın devrilirken yol kenarındaki elektrik direğine takılması olası bir kazanın önüne geçti.

        Bayramiç ilçesinin Taşköprü civarındaki Mansur Yavaş'a (29) ait kahvehanenin önündeki asırlık çınar ağacının yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki ana dalı, bölgede etkili olan lodos nedeniyle kırılarak, belediyeye ait aydınlatma direğine takıldı. O sırada kahvehanenin önündeki masalarda oturan vatandaşlar ise kırılan dal parçasının altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri aydınlatma direğine takılan çınar ağacı dalını motorlu testere ile keserek bulnduğu yerden indirdi.

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