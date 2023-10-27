KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır

KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına aynen katılıyorum. Netice itibarıyla büyük bir insanlık trajedisi, dramı yaşanmaktadır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir dizi ziyaret için geldiği Çanakkale'de, ilk durağı valilik oldu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve il protokolü tarafından valilik girişinde karşılanan Tatar'a, çiçek takdim edildi. Karşılama mangasını selamlayan Tatar, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada basın mensuplarının İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları değerlendiren Tatar, "Bu bizim için elbette büyük bir üzüntü kaynağı. Yapılanlar asla tasvip edilemez. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen hafta 3 gün burada olduğu gibi yas ilan ettik. Ama maalesef masum insanlara, sivillere, çocuklara karşı bu saldırılar devam etmektedir. Kıbrıs Türkü de bunu büyük bir üzüntüyle izlemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına aynen katılıyorum. Netice itibarıyla büyük bir insanlık trajedisi, dramı yaşanmaktadır. Maalesef dünya buna seyirci kalıyor. Bu da bizi gerçekten endişelendiriyor. Bir an evvel bütün bu katliamların ve insanlığa yönelik asla kabul edilemeyecek saldırıların durması gerektiğini, buradan ben de ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve oradaki insanlar sabırlar diliyorum" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KIBRIS'IN GARANTÖR ÜLKESİDİR'

Güney Kıbrıs'a gelen Almanya özel kuvvet askerleriyle ilgili soruları cevaplayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın garantör ülkesidir. Uluslararası anlaşmaları bağlı olarak garantör ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin veya silahlı askerlerin oraya yerleşmesi, asla doğru değildir; hukuki, meşru değildir. Bunu bu şekilde değerlendirirken karşı taraftan gelen bir açıklama, benim yaptığım açıklama üzerine; bu askerler, Filistin ve İsrail'de sivillere yardımcı olmak için oraya geldikleri ifade edilmektedir. Buradan bir kez daha İngiltere'ye seslenmek istiyorum. İngiltere'nin Kıbrıs'ta iki egemen üssü var. Bu egemen üstlerde İngiltere elbette kendi hakkını, hukukunu koruyabilir. Ancak Kıbrıs'ı böyle bir trajediye bulaştırmamaları lazım. Kıbrıs; orada, yakın bir coğrafyada. Çok yakın bir bölge, dolayısıyla çok dikkatli olunması gerekmektedir. Gerek diğerleri gerek İngiltere; Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın kendi güvenliğini, asla o bölgedeki bu kabul edilemeyen çatışmaya dahil etmemeleri gerekmektedir" diye konuştu.