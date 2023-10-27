KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır (2)

AÇILIŞDERSİNİKKTC CUMHURBAŞKANI TATAR VERDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki ÇOMÜ 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni ve 'Mavi Vatan İçerisinde KKTC'nin Stratejik Önemi ve Konumu' konulu konferansa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Tatar'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda akademik personel ve öğrenci eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, türkü okunmasıyla devam etti. Daha sonra ÇOMÜ'nün tanıtım filmi izletildi. Törende, Cumhurbaşkanı Tatar'ın özgeçmişi okunarak, video gösterimi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından Tatar'a, fahri doktora diploması verildi. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Mavi Vatan İçerisinde KKTC'nin Stratejik Önemi ve Konumu' konulu açılış dersini verdi.

'KIBRIS'TA ARTIK YENİ SİYASETİN GEREĞİ 2 DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMALI'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Hükümeti'nin Avrupa Birliği'ne alınmasının Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'tan çıkartmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki doğal gaz zenginlikleri, jeostratejik, jeopolitik gelişmelerle; Doğu Akdeniz'in stratejik öneminin arttığı bugünlerde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den dışlanması elbette ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir şey değildir.

Dolayısıyla biz özellikle 'Annan Planı' dediğimiz uluslararası kapsamlı Birleşmiş Devletler'in 2004 yılında hazırlayıp, sunduğu bir plan. Bize yaratacağı sıkıntılara rağmen bizlerin 'Evet' demesi, Rumların buna 'Hayır' demesine rağmen onların tek taraflı Avrupa Birliği'ne alınmalarıyla 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarının ihlal edildiğini görüyoruz. Çünkü o anlaşmada Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları herhangi bir devletler topluluğuna Kıbrıs giremez, şeklinde açık ve net hükümler vardır. Nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'ne üye olmamasına rağmen Kıbrıs tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınıyor ve orada Yunanistan'la Kıbrıs Cumhuriyeti dengeleri aleyhimize dönüştürebiliyor? Çünkü Kıbrıs milletimiz için o kadar önemli bir ada. Ada etrafındaki Mavi Vatan'daki hakkımız açısından bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bunu sürekli olarak muhataplarımızla paylaştığımızda; bu hukuki bir mesele değil, siyasi bir karardı. Siyasi bir kararla Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne alarak Türkiye'yi dışlamak ve Türkiye'nin garantör ülke olduğu, Kıbrıs meselesinde bizlerin hakkını çiğnemek süreciyle yapılan büyük bir haksızlık. Ama işte bugünlerde savunduğumuz siyaset, bir bakıma bunun bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Madem Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'ne alınıyor, bizlerin hakkı, hukuku o şekilde çiğnenmektedir. Artık Kıbrıs'ta federal temelde bir ortaklık çözüm şekli değil. Kıbrıs'ta artık yeni siyasetin gereği 2 devletli çözüm olmalı. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, 2 devletin iş biriyle bir anlaşmanın olabileceğini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin de mutlak surette egemen bir devlet olarak bu anlaşmanın bir parçası olması gerekiyor. Bir anlaşmadan sonra mutlaka Kıbrıs Türk halkının da kendi bağımsızlığı ve özgürlüğünün sürdürebilmesi, Türkiye'nin garantörlüğün devamı ve Türk askerinin adada caydırıcı güç olarak devamı ve mutlak surette Kıbrıs Türk halkının söz sahibi olabilmesi için yeni siyaseti gündeme getirdik."

'KIBRIS BİZİMDİR, TARİHTİR, MİLLETİN BİR PARÇASIDIR'

Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği meselesiyle çekip, Türkiye ile bağların koparılması amaçlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

"Filistin'de olayları görüyoruz. Filistin halkının sivil ve masum insanlarına, çoluk çocuğa yapılanları gördük. Dolayısıyla Kıbrıs'ta da bizlerin Doğu Akdeniz'deki varlığımızın sürdürebilmesi için, milli değerlerin, bekanın; hem yavru vatan hem anavatan hem 'Mavi Vatan'da hakkımızın hukukumuzun korunması için mutlak surette Kıbrıs'ın kuzeyindeki egemen Türk devletinin yaşaması gerekiyor. Bütün bunlar milli siyasetin bir parçası olarak 'Mavi Vatan'da bizler için vazgeçilmez değerler olduğunu, buradan bir kez daha paylaşıyorum. Değerli arkadaşlar, değerli öğrenciler, sizler için Kıbrıs meselesi elbette çok önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek olan değerli gençler sizlersiniz. Dolayısıyla Çanakkale'de yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda milletimizin fedakarlıkları, şehitlerimiz, ödenen bedeller, bir Cumhuriyet. Ama aynı değerleri taşıyan Doğu Akdeniz'de de bir Türk devleti var. Onun adı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yaşatılması, güçlendirilmesi ve kendi egemenlik hakları ile kıyı, karasuları haklarıyla, ekonomik münhasır bölge hakkıyla, hukukuyla sadece Kıbrıs'ın kendi toprak parçası değil, aynı zamanda 'Mavi Vatan'daki bütün bu hak ve hukuk hem güvenlik meselelerinde hem jeostratejik, jeopolitik aynı zamanda doğal kaynaklar, hem hava sahası bağlamında Türkiye'nin de güvenliği için fevkalade önemli olduğunu sizlere paylaşmak istiyorum. Kıbrıs bizimdir, tarihtir, milletin bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceği parlaktır. Kıbrıs, Doğu Akdeniz için çok önemlidir. Kıbrıs'a hep birlikte sahip çıkmamız ve Türk Devletler Teşkilatı'nın söylediği gibi 'En güneydeki bir Türk Devlet'i olarak orada bütün Türk dünyasının temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlendirilmesi, milli menfaatlerinizi ve ulusal çıkarlarımızın bir gereğidir."

'KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN BAŞARISI SİZLERİN BAŞARISI OLACAKTIR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Artık öylesine bir çağda yaşıyoruz ki hayat boyu eğitim esastır ama hayat boyu eğitimi sürdürürken mutlak surette milli değerler, maneviyat, kişilik, azim, kararlılık, yaratıcılık ve insan sevgisi esastır, diye düşünüyorum. İnsan sevgisini buradan paylaşırken bir kez daha Filistin'de olanları kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Orada insanlığa yapılan zulmü, çirkinliği ve dünyanın da bütün bunları seyretmesi, seyirci kalmasının da bu çağda asla kabul edilemez olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Bir kez daha orada hayatlarını kaybedenlere rahmet, oradaki o zulmü yaşayan insanlara sabırlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi saygıdeğer Cumhurbaşkanı liderliğinde ve sizler hep doğru yolu gösterme noktasında Türk halkı olarak hassasiyetinizi dünya kamuoyuna yansıtırken, paylaşırken, bütün bunlar Kıbrıs Türk halkının da kalbinden geçenlerdir. Her zaman bir olduk, bundan sonra da bir olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısı sizlerin başarısı olacaktır. Çünkü Doğu Akdeniz'deki varlığınız bizler için, milletimiz için gelecekte fevkalade önemli bir aşamadır. Çünkü küresel dengelerin değiştiği bir Doğu Akdeniz'de mutlak suretle Türkiye Cumhuriyeti orada olması gerekmektedir."

ÖĞRENCİ YURDUNUN TEMELİ ATILDI

Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a, fahri doktora diploması verildi. Tatar ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde 1052 kişilik kapasiteli yurdun temel atma törenine geçti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yurdum tüm öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler, hazırlanan stanttaki butonlara basarak hizmet binasının temelini attı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, ÇOMÜ Rektörü Cüneyt Erenoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,