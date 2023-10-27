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        Çanakkale'de yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan şüphelilerden 1'i önceki gün tutuklanırken, 10'u da bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:10
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        Çanakkale'de yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede
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        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan şüphelilerden 1'i önceki gün tutuklanırken, 10'u da bugün adliyeye sevk edildi.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde, geçen 24 Ekim'de Gökçeada'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki emekli kıdemli albay E.B., emekli kurmay Albay E.E.E., ihraç askerler üsteğmen H.İ.Y., astsubay üstçavuş N.Ö., astsubay üstçavuş Y.A., yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. ile organizatör İ.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheliden organizatör İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

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