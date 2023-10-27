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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:00
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır (3)
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        'KARŞILIKLIİŞBİRLİĞİYLE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ TEMENNİMİZDİR'

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale programı kapsamında iş adamlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Programda iş adamlarına seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Hepimizin görevi ve temennisi Doğu Akdeniz'de her türlü hakkımızı, hukukumuzu temsil eden bir Türk devletini daha da güçlendirmektir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli farklı projelerle oranın alt ve üst yapısını ekonomik her türlü verimliliğini, Anadolu'dan götürülen su da dahil olmak üzere çeşitli projelerle hep güçlenmeye çalışıyoruz. Turizmde bir noktaya gelinmiştir. Şu anda 30 binden fazla yatak kapasitesi ve çeşitli farklı alternatif turizm imkanlarıyla yılda 1.5 milyonu geçen bir turist sayısına ulaştık" dedi.

         '100 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE İÇİN KIBRISA GELİYOR'

        Aynı zamanda bütün dünyadan ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 100 bine yakın üniversite öğrencisiyle yüksek öğrenim sektörü de yavaş yavaş gelişiyor diyen Tatar, şöyle devam etti:

        "Tarımdaki faaliyetler, sanayi bölgeleri ve aynı zamanda iletişim dünyasındaki çeşitli Ar-Ge çalışmalarıyla, Teknopark projeleriyle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yavaş yavaş gelişmesine vesile olacak bir takım yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Sizler gibi değerli iş insanlarıyla gerek iş ortaklıkları gerek ticaret anlamında yeni fırsatlar bulabilmek, sizlerin buradaki ürünlerinizin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne ihracatı ve karşılıklı olarak iş birliğiyle ticaretin geliştirilmesi temennimizdir."

        ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİRARAYA GELDİ; TOGG'LA GEZDİ

        Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra iş insanlarının sorularını yanıtlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu programın hemen ardından şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, onların sorularını yanıtladı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın makam aracı olan yerli ve milli otomobil TOGG'a binen Tatar, Çanakkale sokaklarında tur attı. Daha sonra Çarşı Caddesi ve Aynalı Çarşı'da gezen Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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