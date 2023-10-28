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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:25
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
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        KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi programa katılmak için geldiği Çanakkale'deki programının ikinci gününde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar'a, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, sembolik şehit mezarlıklarına karanfil koydu. Meçhul Asker Mezarı'nda dua okuyan Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Abidesi'ni gezerken Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İsmail Sabah'tan abide hakkında bilgi aldı. Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Cumhurbaşkanı Tatar'a çeşitli hediyeler takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale'den ayrıldı.

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