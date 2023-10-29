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        'MSC Türkiye', Çanakkale Boğazı´ndan geçti

        DÜNYANINen büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet'in 100´üncü yılı anısına `MSC Türkiye´ adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı´ndan geçerek Tekirdağ Limanı´na doğru yok aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:05
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        'MSC Türkiye', Çanakkale Boğazı´ndan geçti
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        DÜNYANINen büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet'in 100´üncü yılı anısına `MSC Türkiye´ adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı´ndan geçerek Tekirdağ Limanı´na doğru yok aldı.

        İngiltere´nin Felixstowe Limanı´ndan yola çıkarak, Tekirdağ Limanı´na doğru giden, 399,9 metre uzunluğuna, 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip Liberya bayraklı `MSC Türkiye´ saat 09.00 sıralarında Ege Denizi´nden Çanakkale Boğazı´na giriş yaptı. Dev konteyner gemisi saat 10.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı´ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen `MSC Türkiye´, Nara Burnu'nu döndükten sonra Tekirdağ Limanı´na doğru yol aldı. `MSC Türkiye´ gemisine boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne bağlı çok sayıda römorkör eşlik etti. Römorkörler su gösterisiyle gemiyi selamladı. Dev geminin geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye saat 07.00 ile saat 12.30 arası trafiğe kapatıldı.

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