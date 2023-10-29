Çanakkaleli çiftçi tarlasına `Cumhuriyet 100 yaşında´ yazdı

ÇANAKKALE´deçiftçi Birol Günal (24), Cumhuriyet´in 100´üncü yılında tarlasına traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.

Lapseki ilçesinde çiftçilik yapan Birol Günal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100´üncü yıl dönümünü kutlamak için traktörüyle tarlasına pullukla 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Cumhuriyet´in 100´üncü yılında farklı bir kutlama yapmak istediğini söyleyen Günal, "Sonuçta Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı, bugünlere kolay gelmedik. Dedelerimizden zamanla neler dinledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet´i kolay kurmadı. `Cumhuriyet 100 yaşında´ yazısını 5 saat uğraştım ve uzun süre bu tarlayı sürmeyeceğim" dedi.