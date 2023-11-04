Bakan Yardımcısı Turan: Mafyavari yapıların kökünü kazımakta kararlıyız İÇİŞLERİBakan Yardımcısı Bülent Turan, mafyavari yapıların gündemde olduğunu belirterek, "Devletin karşısında kibirlenen, kibriyle suç işleyen hiç kimsenin olmasını istemiyoruz. Yani devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.

İÇİŞLERİBakan Yardımcısı Bülent Turan, mafyavari yapıların gündemde olduğunu belirterek, "Devletin karşısında kibirlenen, kibriyle suç işleyen hiç kimsenin olmasını istemiyoruz. Yani devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale´ye geldi. Bakan Yardımcısı Turan, ilk olarak Lapseki Belediyesi Meclis Salonu´nda muhtarlarla bir araya geldi. Ziyaretin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Turan, düzensiz göçmen konusunun önemine vurgu yaparak, "Ana kaynakların yanında olduğumuzdan dolayı, Suriye, Irak hatta Afganistan, Pakistan sınırında olan İran, bu kaynakların bize yakınlığından dolayı büyük bir bedel ödedik. Ancak son 5 ay içinde 112 bin yasal olmayan yollarla ülkemize gelen göçmenin deportu sağlandı. Ama daha kıymetlisi bir o kadar göçmen de 'Burada işler çok sıkı o yüzden yarın biz de deport edilmeyelim' korkusuyla kendi imkanlarıyla geri dönmeye başladılar. Yani 200 binden fazla resmi, gayri resmi geri dönüş imkanı oldu. Türkiye'nin gündeminden yasal olmayan göçü kaldırmak istiyoruz" dedi.

'BAKANLIĞIMIZ ÇOK BÜYÜK BİR GAYRET SARF EDİYOR'

Mafyavari yapıların gündemde olduğunu söyleyen Turan, "Devletin karşısında kibirlenen, kibriyle suç işleyen hiç kimsenin olmasını istemiyoruz. Suçta kibirlenen adam istemiyoruz. Yani devletin gücü dışında 'Ben de varım' diyen, mafyacılık oynayan, başkaldırma iddiası olan, çevresine 'Diğer insanlardan daha farklıyım' diyen kim varsa kökünü kazımakta kararlıyız. Altı ay içinde bu ülkede küçük, büyük hiçbir mafya kalmaması için bakanımız, bakanlığımız çok büyük bir gayret sarf ediyor" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ KORUMAK VE KOLLAMAK İSTİYORUZ'

Uyuşturucuyla mücadelede iddialı işler yapmak istediklerini vurgulayan Turan, "Bu ülkenin gençleriyle bu riskin buluşmamasını istiyoruz. Hem Avrupa'da sentetik yapılar, uyuşturucular, doğumuzda doğal yöntemle uyuşturucular maalesef dünyamızın bir gerçeği. Ancak ne olursa olsun, Türkiye'yi bundan arındırmak, gençlerimizi korumak ve kollamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.