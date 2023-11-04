Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

Gelibolu'un Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

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