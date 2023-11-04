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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:20
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan müdahale ediyor.

        Gelibolu'un Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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