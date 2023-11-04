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        Çanakkale'de orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:50
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        Çanakkale'de orman yangını (2)
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        KÖY,TEDBİRAMACIYLA BOŞALTILDI

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilirken, alevlerin ilerlediği Gelibolu'ya 18 kilometre mesafedeki Pazarlı köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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