Çanakkale'de orman yangını (3)

KISMENKONTROLALTINA ALINDI

Çanakkale´nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ve bölgede başlayan yağışla birlikte kısmen kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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