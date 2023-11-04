Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
ÇANAKKALE'de etkiliolan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu.
ÇANAKKALE'de etkiliolan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için dün sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte bu akşam saat 18.45 itibariyle sağanak etkili oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Çanakkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.