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        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:45
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        Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor (3)
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        YANGININÇIKTIĞIİLK ANLAR KAMERADA

        Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 14.00'te kontrol altına alınan yangının başladığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman gözetleme kulesindeki kameralarla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı anlar da yer aldı.

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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