Atatürk'ün yönettiği 19'uncu Tümen'e ait bando, mızıkanın fotoğrafı ortaya çıktı ÇANAKKALESavaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde idare ettiği 19´uncu Tümen'e ait bando, mızıkaya ait fotoğraf, Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde arşive kazandırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, "Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde kendisine ait, aynı zamanda kendisinin 'Anafartalar Kahramanı' olmasına giden yolun başlangıcı olan Çanakkale Cephesi'nden de önemli kayıtların ilk defa gün yüzüne çıkartılmış olması noktasında da tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip" dedi.

ÇANAKKALESavaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde idare ettiği 19´uncu Tümen'e ait bando, mızıkaya ait fotoğraf, Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde arşive kazandırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, "Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde kendisine ait, aynı zamanda kendisinin 'Anafartalar Kahramanı' olmasına giden yolun başlangıcı olan Çanakkale Cephesi'nden de önemli kayıtların ilk defa gün yüzüne çıkartılmış olması noktasında da tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Cephesi'nde idare ettiği 19´uncu Tümen'e ait bando, mızıkaya ait fotoğraf, Ulu Önder´in ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde arşive kazandırıldı. Bando, mızıkanın Çanakkale Muharebesi sırasında düşman hattının önemli oranda moralini bozduğu gibi Türk hatlarında ise önemli bir moral kaynağı olduğunu belirten ÇOMÜ AÇASAM Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, "Çanakkale Muharebesi esnasında askere moral vermesi amacıyla neredeyse birliklerin Tümen bazında birçoğunda bulunan bando, mızıka önemli bir yere sahiptir. 1826 sonrasında askeri bando haline dönüşen bu durum, Çanakkale cephesi esnasında da önemli. Çok sayıda raporda, belgede ve dokümanda özellikle İngilizlerin, yani düşman hatlarının önemli oranda moralini bozduğu gibi Türk hatlarında ise önemli bir moral kaynağı olduğundan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

`ÇANAKKALE CEPHESİ'NDEN DE İLK DEFA ÖNEMLİ KAYITLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILDI´

Doç. Dr. Barış Borlat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Cephesi'ndeki icra edilen törenlerde, cephe hattına gelen misafirlerin karşılanmasında ve neredeyse önemli taarruzların her birinde bando, mızıkanın çaldığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar bizlerin birçok askeri arşiv belgesine rastladığı belge, dokümanlarda karşılaştığı Mustafa Kemal'in idare ettiği 19´uncu Tümen'e ait olan bando, mızıkanın fotoğrafı ilk defa ortaya çıkmış oldu. Böylece aslında Alan Başkanlığı'nın kazandırmış olduğu bu kayıtlarla birlikte Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümünde kendisine ait aynı zamanda kendisinin 'Anafartalar Kahramanı' olmasına giden yolun başlangıcı olan Çanakkale Cephesi'nden de ilk defa önemli kayıtları gün yüzüne çıkartılmış olması noktasında da tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip."