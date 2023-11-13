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        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        ÇANAKKALE'deuyarısonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:30
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        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        ÇANAKKALE'deuyarısonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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