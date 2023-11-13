Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
ÇANAKKALE'deuyarısonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.
ÇANAKKALE'deuyarısonrası sağanak etkili oldu; kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
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