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        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:20
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        Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)
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        KEPEZDERESİTAŞTI

        Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

        Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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