Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)
KEPEZDERESİTAŞTI
Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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