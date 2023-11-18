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        Lüferin artışı palamudun önünü kesti

        MARMARADenizi'nde 'denizin prensi' olarak bilinen lüferin geçen seneye oranla daha fazla görülmesi palamudun seyrek olmasına neden oldu. Balıkhane esnafı Cemal Kartal, vatandaşların bu sene palamudu pahalıya yiyeceğini söyleyerek, "Lüfer yoğun olduğu zaman palamut olmaz. Lüfer ısırgan bir balık olduğu için genelde çevresinde başka balık bırakmaz. Lüfer dişli balık, palamudu kaçırıyor. Onun için palamut seyrek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:50
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        Lüferin artışı palamudun önünü kesti
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        MARMARADenizi'nde 'denizin prensi' olarak bilinen lüferin geçen seneye oranla daha fazla görülmesi palamudun seyrek olmasına neden oldu. Balıkhane esnafı Cemal Kartal, vatandaşların bu sene palamudu pahalıya yiyeceğini söyleyerek, "Lüfer yoğun olduğu zaman palamut olmaz. Lüfer ısırgan bir balık olduğu için genelde çevresinde başka balık bırakmaz. Lüfer dişli balık, palamudu kaçırıyor. Onun için palamut seyrek" dedi.

        Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Denize açılan balıkçıların bu seneki umudu 'denizin prensi' olarak bilinen lüfer oldu. Ancak geçen sene yaşanan palamut yoğunluğu bu sene görülmedi. Balıkhane esnafı Cemal Kartal, bu sene palamudun az olmasının sebebini lüferin yoğun görülmesi nedeniyle olduğunu söyleyerek, lüferin kilosunun 450 liradan satıldığını belirtti. Balıkhanede hamsi 100, istavrit 100, çipura 200, levrek ise kilosu 250 TL'den satılıyor. Bu sene lüferin yoğun olduğunu söyleyen Kartal, "Geçen sene palamut baya oldu, herkes yedi. Ama bu sene palamut yok. Lüfer yoğun olduğu zaman palamut olmaz. Lüfer ısırgan bir balık olduğu için genelde çevresinde başka balık bırakmaz. Lüfer dişli balık, palamudu kaçırıyor.  Onun için palamut seyrek" ifadelerini kullandı.  

        'PALAMUT BOLLUĞU HER SENE OLMAZ'

        Palamutta bolluğun 3-4 sene de bir yaşanabileceğini dile getiren Kartal, "Geçen seneki gibi palamut bolluğu her sene olmaz. Bu bolluk 3-4 senede bir olur. Geçen sene milyonlarca ton palamut yakalandı. Bu sene palamudun geçen seneki gibi olacağını kimse düşünmesin. Anca balık tekrar ürüyecek, tekrar çoğalacak, 4 sene sonra tekrar bolluk olacak. Palamudu bu sene çok az ve yüksek fiyatlara yiyeceğiz. Lüfer şu anda var ama çok bol değil. Geçen aylarda lüferi 400 liraya sattık. Halkımız lüferin fiyatını 200-250 lira gibi bir fiyatlara satılmasını istiyor ama fiyatı o kadar düşmez. Şu anda lüferin fiyatı 450-500 lira civarlarına çıktı. Vatandaşlarımız lüfer varken yesin. İlerleyen zamanlarda lüferin fiyatı tekrar yükselebilir" diye konuştu.

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