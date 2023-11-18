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        Çanakkale'de 72 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:10
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        Çanakkale'de 72 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 ve 15 Kasım'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen 2 ayrı lastik botta 72 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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