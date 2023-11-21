Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kumkale Mezarlığı, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor

        ÇANAKKALE'ninmerkeze bağlı Kumkale köyündeki Osmanlı dönemine ait Kumkale Mezarlığı, 108 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor. Fransızların Kumkale bölgesine şaşırtma için çıkarma yaptığını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "Bugün baktığımız zaman Kumkale Mezarlığı içerisinde savaş izlerini hala görmek mümkündür. Oradaki pek çok mezar taşında o dönemden kalma mermi izi, hala savaş izlerini taşıyarak insanları o güne götürmektedir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumkale Mezarlığı, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninmerkeze bağlı Kumkale köyündeki Osmanlı dönemine ait Kumkale Mezarlığı, 108 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor. Fransızların Kumkale bölgesine şaşırtma için çıkarma yaptığını söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "Bugün baktığımız zaman Kumkale Mezarlığı içerisinde savaş izlerini hala görmek mümkündür. Oradaki pek çok mezar taşında o dönemden kalma mermi izi, hala savaş izlerini taşıyarak insanları o güne götürmektedir" dedi.

        Fransızların 25 Nisan 1915 tarihinde yaşanan kara savaşlarında Kumkale bölgesine yaptığı şaşırtma çıkarması 27 Nisan'da sona eriyor. Bu çıkarma sırasında Kumkale köyündeki Osmanlı dönemine ait mezarlıktaki mezar taşları siper alanı olarak kullanıldı. Bu nedenle bölgede yaşanan çatışmalara ait mermi izleri günümüzde hala tazeliğini koruyor. Kumkale'nin stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen ÇOMÜ, İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "1'inci Dünya Savaşı başladığı sırada Osmanlı İmparatorluğu savaşa kasım ayında giriyor. Çanakkale Cephesi'ndeki savaşlar önce denizden 19 Şubat tarihinde başlıyor. Daha sonra 25 Nisan tarihinde kara savaşları başlıyor. 25 Nisan tarihinde kara savaşları başladığı zaman Ian Hamilton ile Fransız komutanları anlaşarak, Anadolu yakasında Kumkale bölgesinde 2 günlük bir şaşırtma çıkarması yapılmasına karar veriliyor" ifadelerini kullandı.  

        'BÖLGEYİ BOMBALAMAYA BAŞLIYORLAR'

        Osmanlı İmparatorluğu'nun burada 15'inci Kolordu'nun 3'üncü ile 11'inci tümenleri bulunduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "Bu bağlamda, Kumkale bölgesinde bulunan 31'inci ve 39'uncu Alaylar 25 Nisan tarihinde görev yapıyor. Fransızlar 25 Nisan tarihinde saat 04.00 itibariyle bölgeyi bombalamaya başlıyorlar. 3'üncü Tümen Komutanı Nikolai, saat 05.00 itibarıyla oradaki birliklerin Fransızları karşılamak için tedbir alınmasının emrini veriyor. Fransızlar bölgedeki deniz akıntıları nedeniyle de ancak geç bir saatte karaya çıkabilecekler. Karaya çıktıkları zaman saat 10.00 oluyor. Onları karşılamak üzere 31'inci Alay'ın 3'üncü Taburu görev yapmaktaydı. Bu tabur önce Fransızlara saldırdı" dedi.

        'SAVAŞ İZLERİNİ HALA GÖRMEK MÜMKÜN'

        Taburun daha sonra Kumkale Mezarlığı'na çekildiğinin söyleyen Atabay, "Bölge kumluk bir alan olduğu için doğal bir savunma mekanizması bulunmuyordu. Kumkale Mezarlığı ise doğal savunma alanı olarak kendini gösteriyor. Bu bağlamda Kumkale Mezarlığı'nda özellikle mezar taşları ve aradaki yollar esas alınarak Fransızlara karşı savunma tedbiri alındı. Oradaki mezarların pek çoğunda o dönemde kalma kurşun izleri hala bulunuyor. Fransızlar bölgeden çekilmesiyle ve 'Kumkale Savaşları' 27 Nisan tarihinde bitiyor. Ancak bugün baktığımız zaman Kumkale Mezarlığı içerisinde savaş izlerini hala görmek mümkün. Oradaki pek çok mezar taşında o dönemden kalma mermi izini hala savaş izlerini taşıyarak insanları o güne götürüyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Biga'da meydana gelen kazada jandarma aracı devrildi
        Biga'da meydana gelen kazada jandarma aracı devrildi
        Çanakkale'de 30 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de 30 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de dolandırıcılık olaylarına karışan şüpheli İstanbul'da yakaland...
        Çanakkale'de dolandırıcılık olaylarına karışan şüpheli İstanbul'da yakaland...
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtar toprağa verildi
        Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden muhtar toprağa verildi
        Eceabat'taki T4 tünelinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
        Eceabat'taki T4 tünelinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı