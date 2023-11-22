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        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

        ÇANAKKALE'deY.B., tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:10
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        Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
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        ÇANAKKALE'deY.B., tartıştığı husumetlisi Mehmet Onay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Y.B., daha önceden borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Onay'ı telefonla aradı. Görüşmeden 3 saat sonra Y.B., pompalı tüfekle Onay'ın bulunduğu evin önüne geldi. Sokakta bağıran Y.B.'yi gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Y.B., pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polisin sıkı takibi ile yakalanıp, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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