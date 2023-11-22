Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı´na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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