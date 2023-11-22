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        Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:20
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        Çanakkale'de 47 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı´na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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