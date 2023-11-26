Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (5)

ÇANAKKALEBOĞAZIGEMİ TRAFİĞİNE TEKRARDAN AÇILDI

Çanakkale´de etkili olan fırtına nedeniyle dün saat 23.00 itibariyle Çanakkale Boğazı kuzeyden, güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Boğaz, fırtınanın etkisini azaltmasının ardından saat 06.45 itibariyle tekrar açıldı. Öte yandan fırtına nedeniyle geçici süreyle durdurulan Çanakkale-Kilitbahir, Eceabat-Çanakkale ve Lapseki Gelibolu hatları fırtınanın dinmesiyle yeniden hizmete başladı.

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,