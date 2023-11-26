Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı

ÇANAKKALE´degece boyunca etkili olan fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Dardanos mevkinde bağlı bulunan 3 balıkçı teknesi batarken, bölgedeki birçok iskele yıkıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde Çanakkale´de sağanak yağış ve saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalarda Dardanos mevkindeki birçok iskele yıkılırken, bölgedeki 3 tekne battı. Ayrıca balıkçıların iskele üzerindeki hiç kullanılmamış ağları denize döküldü.

'3 TEKNEMİZ BATTI, 4 TEKNEMİZ ZARAR GÖRDÜ'

Dardanos'ta balıkçılık yapan Hasan Yurt, "Denizle ilgili takip edilmesi gereken en başta gelen olay meteorolojidir. Tekneleri varsa tedbirlerini alması lazım. Çünkü Dardanos´ta balıkçı tekneleri için korunak yok. Batıdan ve güneyden gelen rüzgar bizi etkiliyor. Her sene teknelerimiz parçalanıyor. 3 teknemiz battı, 4 teknemiz zarar gördü. Barınağımız olmadığı için bu zararı her yıl çekiyoruz. Balıkçı arkadaşlarımızın iskeleleri yıkıldı. Hiç kullanılmamış balıkçı ağları denize dağıldı. Çok büyük zararlar var. Tekneler zaten müthiş zarar gördü. Koskoca sahilde 2 tane tekne kaldı. Diğerleri battı. Ben 10-15 yıldır teknemi Dardanos sahilde iplerimle sıkı bir şekilde bağlıyorum. Ama bu gelen fırtına nedeniyle korktuğum için 3 gün evvel teknemi alıp, Sarıçay´a götürüp bağlamıştım. İyi ki de bağlamışım. Yoksa benim teknem de zarar görecekti" diye konuştu