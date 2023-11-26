Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (2)
ÖLÜYUNUSKARAYA VURDU
Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde gece boyunca fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahili dövdü. Dev dalgalar nedeniyle sahil kesiminde iskelelerden kopan taş ve tahta parçaları sahildeki yürüyüş yoluna dağıldı. Fırtınanın ardından ise ölü bir yunus karaya vurdu. Küçükkuyu Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.
İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale),
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