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        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (2) 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:00
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        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (2) 
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        ÖLÜYUNUSKARAYA VURDU

        Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde gece boyunca fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar sahili dövdü. Dev dalgalar nedeniyle sahil kesiminde iskelelerden kopan taş ve tahta parçaları sahildeki yürüyüş yoluna dağıldı. Fırtınanın ardından ise ölü bir yunus karaya vurdu. Küçükkuyu Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

        İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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